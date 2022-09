Bilanz Von Badi bis SAC-Hütte: Diese Branchen profitierten vom Hitzesommer Das schöne Wetter zog im Sommer viele Leute nach draussen. Davon konnten Branchen profitieren, die eine Erholung nach der Coronakrise dringend brauchten. Peter Walthard 07.09.2022, 13.27 Uhr

Den Seilbahnen kam das schöne Bergwetter nach dem letzten Sommer sehr gelegen. (Symbolbild) Keystone

Erst die Coronamassnahmen und dann noch ein verregneter Sommer 2021 hatten die Stimmung bei den Schweizer Seilbahnen in den letzten beiden Jahren tief sinken lassen. Nun hat die Sommersonne die trüben Aussichten vertrieben: Nach dem Ende des Ferienmonats August sieht es gut aus für die Branche. Am Mittwoch meldete Seilbahnen Schweiz für die Monate Mai bis August 40 Prozent mehr Umsatz und 30 Prozent mehr Ersteintritte als im Vorjahr. Verglichen mit dem Fünfjahresschnitt beträgt das Plus bei den Ersteintritten neun, beim Umsatz 17 Prozent.

Für eine abschliessende Saisonbilanz sei es zwar noch zu früh, sagt Raoul Steiger von Seilbahnen Schweiz. Die ersten Monate der Sommersaison seien aber sehr positiv verlaufen. «Letztes Jahr war es verregnet und kalt, dieses Jahr das pure Gegenteil», sagt Steiger. Das habe viele Leute in die Berge gelockt.

Viel Arbeit für das Personal der SAC-Hütten

Das merkte auch das Personal auf den SAC-Hütten. «Die Schönwetterperioden waren extrem lang», sagt Bruno Lüthi, Fachleiter Hüttenbetrieb beim SAC auf Anfrage: «Wenn es nie zwei drei Tage Schlechtwetter gibt zum durchschnaufen, ist es sehr anspruchsvoll». Dafür konnten die Hütten laut ersten Feedbacks eine gute Saison verbuchen. Nach den letzten zwei Sommern seien auch wieder vermehrt ausländische Gäste gekommen.

Während das schöne Wetter die Hüttenkasse klingeln liess, ging der Sommer gleichzeitig an deren eigentliches Kapital: Die Gletscher- und Berglandschaft, wegen der die sich die meisten Besucher überhaupt auf die langen Anstiege machen. Mit der Mutthornhütte musste sogar erstmals eine SAC-Hütte geschlossen werden. «So etwas macht Angst,» sagt Lüthi. «Die Herausforderungen werden nicht abnehmen.»

Dass viele klassische alpine Routen in diesem Sommer gesperrt wurden, müsse aber nicht zwingend Auswirkungen auf die Bilanz der Hütten haben. Das Gros der Hüttenbesucher machten heute die Wanderer aus. «Viele kommen auch für eine Abkühlung in die Berge», sagt Lüthi. Diesen Sommer sei es aber auch in der Höhe sehr warm gewesen.

Auch im und auf dem Wasser war viel los

Während die Gletscherschmelze in den Gipfelregionen Wermutstropfen in die Freude über den guten Sommer mischt, herrscht unten auf den Seen ungetrübte Freude. Die Saison 2022 sei «bisher sehr erfreulich» verlaufen, sagt Stefan Schulthess Präsident vom Verband Schweizerischer Schifffahrtsunternehmen (VSSU) gegenüber CH Media.

Die tiefen Pegelstände seien dabei nicht ins Gewicht gefallen. Lediglich der Schiffsverkehr zwischen Diessenhofen und Stein am Rhein sei unterbrochen und auf einzelnen Seen wie beispielsweise auf dem Vierwaldstättersee merke man nach wie vor das Ausbleiben der asiatischen Gäste. «Für die meisten Gesellschaften dürfte es ein sehr gutes Geschäftsjahr auf Vorkrisenniveau werden», so Schulthess.

«Der Sommer war absolut genial», sagt indes Martin Enz vom Verband Hallen- und Freibäder. Zwar gebe es noch keine absolute Zahlen, ein Teil der Freibäder habe aber bereits Rekordfrequenzen gemeldet. «Viele Bäder steuern in Richtung Rekordumsätze», sagt Enz auf Anfrage. Das bedeute aber noch nicht automatisch auch einen Rekordgewinn: «Ein Saisonabo bleibt ein Saisonabo, egal wie häufig jemand in die Badi geht», sagt Enz. Es könne also auch sein, dass der Aufwand stärker steige als die Einnahmen.

Gute Umsätze, aber wachsende Sorge bei den Bierbrauern

Schliesslich profitierten vom Hitzesommer auch die Bierbrauer. «Wir konnten gut wirtschaften», sagt der Direktor des Schweizer Brauerei-Verbands Marcel Kreber. Das sonnige Wetter habe der Branche nach den schwierigen Coronajahren eine Erholungspause gegönnt. «Viele Feste und Events wurden nachgeholt», sagte Kreber.

Grund zum Feiern haben die Brauer aber nicht, Kreber spricht von «wachsender Sorge.» Grund dafür sind Ängste wegen der drohenden Verknappung von Gas und Energie. Davon brauchen die Brauereien viel. Auch die Preise für die Rohstoffe seien am steigen, so Kreber. «Hektoliter ausstossen ist das eine, Geld verdienen das andere», sagt er.