Höhere Schadenbelastung in der Krise: Axa Schweiz vermeldet einen Gewinneinbruch Der Versicherungsanbieter Axa Schweiz spürte im ersten Halbjahr die Coronakrise: Wegen hoher Schadenbelastung bei Reise- und Rechtsschutzversicherungen ging der Reingewinn des Unternehmens stark zurück. 06.08.2020, 08.09 Uhr

Die Axa übernahm bis Ende Juni die Reisekosten von mehr als 22'000 Haushalten. Keystone

(agl) Wie die Axa am Donnerstag mitteilte, verringerte sich ihr Reingewinn im ersten Halbjahr um 62,4 Prozent auf 140 Millionen Franken. Dies sei insbesondere «auf die Turbulenzen an den Finanzmärkten und die erhöhte Schadenbelastung infolge der Coronakrise zurückzuführen», heisst es in der Mitteilung.