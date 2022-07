Pellets, Schnitzel, Stückholz: Jetzt wird das Brennholz teuer

Holzfeuerungen Pellets, Schnitzel, Stückholz: Jetzt wird auch das Brennholz teuer Die Aussicht auf eine Energiekrise im Winter macht Holz als Brennstoff begehrt. Bereits steigen die Preise. Betroffene sollten möglichst rasch ihre Bestände auffüllen. Es droht der «Klopapiereffekt». Peter Walthard Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

«Klopapiereffekt»: Viele Haushalte haben vor, im Winter vermehrt mit Holz zu heizen. Keystone

Wer für diesen Winter noch Brennholz kaufen will, sollte damit nicht zu lange warten. Die Preise seien in diesem Jahr bereits um 10 Prozent gestiegen, im Herbst könne das Holz noch teurer werden, sagt Florian Landolt vom Verband der Waldeigentümer. Er spricht von einem «Klopapiereffekt»: Waldbesitzer berichteten laut Landolt von vermehrten Anfragen für Grossbestellungen von bis zu 15 Ster Stückholz für den Winter. «Das sind Leute, die im Sinn haben, den ganzen Winter nur mit Holz zu heizen.»

Auch Andreas Keel vom Verband Holzenergie Schweiz geht von einer stark steigenden Nachfrage aus. Aktuell seien hierzulande 500'000 Anlagen zur Verfeuerung von Stückholz installiert. In den letzten Jahren seien viele davon kaum noch genutzt worden. «In vielen Cheminées stehen Blumensträusse», sagt Keel. Werden diese Holzheizungen nun angesichts steigender Energiepreise und drohender Stromausfälle wiederentdeckt, wirkt sich das auf den Markt aus – zumal Baumärkte einen Boom bei den Neuanschaffungen von Schwedenöfen und Ähnlichem beobachten.

Preissprung nach den Sommerferien

Die Entwicklung dürfte grosse Folgen für den Markt haben. Keel empfiehlt deshalb, mit dem Kauf von Brennholz nicht mehr lange zuzuwarten. Auch Landolt erwartet, dass die Brennholzpreise nach den Sommerferien noch einmal stark ansteigen werden. «Händler berichten, dass der Markt bereits leergekauft ist», sagt Landolt.

Landi Schweiz rechnet ebenfalls mit weiteren Preiserhöhungen. «Wir empfehlen daher unseren Kundinnen und Kunden, sich frühzeitig mit Brennholz einzudecken», sagt Landi-Sprecherin Laura Fankhauser. Im Grosshandel liegen die Preise derzeit bei rund 200 Franken für den Ster, wobei es je nach Angebot grosse Unterschiede gibt.

Nachschub stockt

Kommt hinzu: Der Nachschub aus Schweizer Wäldern ist begrenzt. Jetzt noch zusätzliches Holz zu schlagen, nütze nichts mehr, sagt Keel. «Das Brennholz braucht Zeit um zu trocknen». Und auch der Import ist wegen der EU-Sanktionen gegen Russland und Weissrussland nicht mehr ohne weiteres möglich.

Das spüren auch Holzhändler in den angrenzenden Staaten. Bei ihnen lässt sich noch Holz bestellen, aber die Händler können nicht mehr sicher sein, wie viel tatsächlich geliefert wird. «Die Einfuhr aus Osteuropa stockt», bilanziert Landolt.

Drohende Engpässe bei Pellets

Mit steigenden Preisen muss auch rechnen, wer mit Holzpellets heizt. Auch hier haben die Sanktionen folgen: «Bis zu 3,5 Millionen Tonnen Pellets fallen einfach weg», sagt Landolt. Dazu kommt die steigende Nachfrage. Mittlerweile liegt der Durchschnittspreis für eine Tonne bei über 500 Franken. Vor einem Jahr waren es noch rund 330 Franken. In der EU würden grosse Kraftwerke bereits 600 Euro pro Tonne bezahlen, sagt Landolt. Dies werde auch Auswirkungen auf die Schweiz haben: «Ich gehe davon aus, dass mit den 500 Franken pro Tonne das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist.»

Bereits hat der Branchenverband Pelletschweiz die Kunden aufgerufen, ihre Lager frühzeitig aufzufüllen. Denn auch Kapazitäten für Lager und Lieferung sind beschränkt. Im schlimmsten Fall müssten Produktion und Import gestoppt werden, weil die Lager der Lieferanten bereits voll, jene der Kunden aber noch leer sind, sagt Keel. In der Vergangenheit hätten viele Kunden mit der Bestellung in der Hoffnung auf Aktionspreise zugewartet. Diese wird es in nächster Zukunft laut Keel nicht mehr geben. Wie bei Stückholz sind sinkende Preise vorderhand nicht zu erwarten.

Bei Holzschnitzeln kommt Preissteigerung erst später

Etwas Luft haben die Konsumenten dort, wo mit Holzschnitzeln geheizt wird. Dabei handle es sich meist um grössere Anlagen für ganze Wohnblocks oder um Wärmeverbundslösungen von Gemeinden, sagt Landolt. Bei diesen seien die Preise für den Brennstoff indexiert. Ein Preisanstieg werde sich dort daher erst später bemerkbar machen.

Möglich ist aber auch, dass andere Faktoren die Preise glätten. So sei wegen des trockenen Sommers damit zu rechnen, dass viel Käferholz geschlagen werden müsse, so Landolt.

