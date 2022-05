Pandemie: weniger Homeoffice-Optionen für Grenzgänger

Arbeit Während der Pandemie gab es weniger Homeoffice-Optionen für Grenzgänger Nur ein Drittel der Grenzgängerinnen im Juraraum hatte die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor. 09.05.2022, 11.30 Uhr

Die Mehrheit der Grenzgängerinnen und Grenzgänger musste auch während der Pandemie pendeln, weil es für sie keine Homeoffice-Optionen gab. Nicole Nars-Zimmer

Grenzgängerinnen und Grenzgänger hatten während der Pandemie weniger oft die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, als in der Schweiz wohnhafte Angestellte. Zu diesem Resultat kommt eine Studie vom Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien (BASS) im Auftrag des Verbandes Arcjurassien.ch, die am Montag publiziert wurde.

Eine Umfrage im Februar 2022 unter gut 1000 Firmen in den Kantonen Bern, Jura, Neuenburg und Waadt kam zum Schluss: Knapp die Hälfte der Schweizer Arbeitnehmenden (48 Prozent) hatte die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, während dies nur bei einem knappen Drittel (31 Prozent) der Grenzgängerinnen der Fall war.

Fünf Prozent der Angestellten pendelt vom Inland ins Ausland

Ein wichtiger Grund dafür sei, dass viele Grenzgänger in Sektoren wie Handel, verarbeitendem Gewerbe oder Gesundheits- und Sozialwesen arbeiteten, wo Homeoffice aufgrund der ausgeübten Tätigkeit weniger gut möglich war, so die Studie. In den Kantonen Bern, Jura, Neuenburg und Waadt kommen durchschnittlich gut fünf Prozent der Angestellten aus dem nahen Ausland, die grosse Mehrheit aus Frankreich.

Die Homeoffice-Arbeit von Grenzgängerinnen und Grenzgängern stellte die Firmen vor zusätzliche Herausforderungen, etwa in den Bereichen Sozialversicherungspflicht, Steuern, anwendbares Recht und Datenschutz. Als die Arbeit im Homeoffice vorgeschrieben oder empfohlen wurde, unterzeichnete die Schweiz mit ihren Nachbarländern, insbesondere mit Frankreich, zeitlich begrenzte Abkommen, um Ausnahmen von diesen Beschränkungen für grenzüberschreitende Homeoffice-Arbeit zu ermöglichen. (aka)