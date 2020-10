Huber + Suhner streicht in der Schweiz 100 Stellen Weltweit streicht das Appenzeller Unternehmen Huber + Suhner 250 Stellen. Der Standort in Brasilien wird sogar ganz geschlossen. Schuld sind die sinkenden Umsätze wegen der Coronapandemie. 22.10.2020, 08.22 Uhr

Die Einsparungen beim Elektrotechnik-Konzern betreffe sowohl Produktions-, als auch administrative Bereiche Christian Beutler / KEYSTONE

(mg) Gruppenweit will das Unternehmen bis Mitte 2021 um 250 Stellen reduzieren, wie Huber + Suhner am Donnerstag meldete. Der Elektrotechnik-Konzern mit Sitz in Herisau will damit «die Strukturen den neuen Rahmenbedingungen anzupassen», wie es in einer Mitteilung heisst. Betroffen seien sowohl Produktions-, als auch administrative Bereiche. Der ertragsschwache Produktionsstandort in Brasilien werde geschlossen. Ende 2019 arbeiteten gemäss Geschäftsbericht rund 4800 Personen für Huber + Suhner.