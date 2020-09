«Im schlimmsten Fall 2,9 Milliarden»: Reisebranche rechnet weiterhin mit hohen Verlusten Die Reisebranche ist laut dem Schweizer Reiseverband (SRV) infolge der Coronakrise grundlegend gefährdet und rechnet auch im zweiten Halbjahr mit hohen Verlusten. 10.09.2020, 13.01 Uhr

Die Reisebranche rechnet dieses Jahr mit hohen Verlusten. Keystone

(agl) Die Reisebüros hätten in der Coronakrise kaum noch Umsatz gemacht und gleichzeitig Kosten für Repatriierungen und Umbuchungen in Kauf nehmen müssen, teilte der SRV am Donnerstag mit. Für das erste Halbjahr werde der Umsatzrückgang auf rund 60 Prozent geschätzt, 83 Prozent der Mitarbeitenden seien von Kurzarbeit betroffen gewesen.