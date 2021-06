Fast ein Fünftel der Schweizer Bevölkerung hat 2020 gezügelt

Immobilien Fast ein Fünftel der Schweizer Bevölkerung wechselte letztes Jahr die Wohnung Rund 20 Prozent der Schweizer Bevölkerung ist im letzten Jahr umgezogen. Trotz der Coronakrise blieb die Zahl laut dem Immobilienportal homegate.ch stabil. 21.06.2021, 08.52 Uhr

Die meisten Leute zogen 2020 um, weil sie mit dem Partner zusammenzogen oder den Job wechselten. (Symbolbild) Keystone

Der häufigste Grund, warum Schweizerinnen und Schweizer letztes Jahr umgezogen sind, ist der Zusammenzug mit dem Partner oder der Partnerin. Wie homegate.ch am Montag in einer Mitteilung schreibt, gaben dies 18 Prozent der Teilnehmenden der diesjährigen Umzugs-Umfrage des Portals an. 15 Prozent wechselten die Wohnung aus beruflichen Gründen, 12 Prozent, weil sie mit ihren vier Wänden nicht mehr zufrieden waren.