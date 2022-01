Hypotheken sind 2021 erneut teurer geworden

Impfen USA boostern Jugendliche, die Schweiz zögert noch – obwohl die Vorteile die Nachteile überwiegen

Eine dritte Dosis ab zwölf – das gibt es in den Vereinigten Staaten und in Österreich. Auch die Schweiz denkt darüber nach. Zwar ist das Gesundheitsrisiko in diesem Alter sehr tief, doch ein Booster hätte für Teenies andere Vorteile.