Immobilien Hypotheken sind so teuer wie seit 2018 nicht mehr Die Hypozinsen haben in der Schweiz deutlich zugelegt und bewegen sich auf einem Mehrjahreshoch. Vor allem die beliebten zehnjährigen Festhypotheken steigen weiter. 08.02.2022, 06.26 Uhr

Wer sich ein Eigenheim zulegen möchte, muss tiefer in die Tasche greifen.

Zukünftige Eigenheimbesitzer müssen tiefer in die Tasche greifen: Nicht nur steigen die Immobilienpreise unaufhörlich weiter, auch die Hypotheken sind so teuer wie seit 2018 nicht mehr. Das teilte der Onlinevergleichsdienst Moneyland.ch am Dienstag mit. So stiegen die Richtzinssätze für Schweizer Festhypotheken seit Mitte Dezember um 0,31 Prozentpunkte für fünfjährige und 0,38 Prozentpunkte für zehnjährige Hypotheken an. Sie standen am Montag bei 1,28 respektive 1,55 Prozent. Mitte Dezember notierten die Festhypotheken noch bei 0,97 respektive 1,17 Prozent.