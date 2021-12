Preise für Wohneigentum dürften auch nächstes Jahr steigen

Immobilien Kein Ende in Sicht: Preise für Wohneigentum dürften weiter steigen Schlechte Nachricht für Kauf-Interessenten. Die Preise für Eigentumswohnungen und Häuser dürften 2022 grösstenteils weiter steigen. Auch bei den Mieten ist ein Ende des Abwärtstrends in Sicht. 16.12.2021, 10.00 Uhr

Die Preise für Eigentumswohnungen steigen voraussichtlich auch nächstes Jahr weiter an. (Symbolbild) Keystone

Wohneigentum ist in der Schweiz hart umkämpft. Eine steigende Nachfrage trifft auf ein immer kleiner werdendes Angebot. Im mittleren Segment sind die Preise für Eigentumswohnungen dieses Jahr um 4,1 Prozent angestiegen, Einfamilienhäuser wurden 5,1 Prozent teurer. Auch für das nächste Jahr ist nicht mit sinkenden Preisen zu rechnen. Zu diesem Schluss kommt das Beratungsunternehmen Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE) in seinem «Immobilien-Almanach Schweiz 2022», der am Donnerstag publiziert wurde.