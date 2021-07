Mietwohnungen werden knapper - Wohneigentum wird teurer

Immobilien Mieten und kaufen: Die Corona-Pandemie hat unsere Wohn-Bedürfnisse und Chancen verändert Der Schweizer Wohnungsmarkt hat sich auch während der Pandemie nicht entspannt. Grund dafür sind die geänderten Präferenzen der Bevölkerung. Familien können sich ein eigenes Haus kaum mehr leisten. 09.07.2021, 10.18 Uhr

Der Traum von den eigenen vier Wänden ist für viele Familien unrealistisch geworden. (Symbolbild) Keystone

Zwar wuchs die Zahl der Haushalte in der Schweiz im Pandemiejahr 2020 so wenig wie seit Jahren nicht mehr, dennoch haben sich die Wohnungsmärkte nicht entspannt. Der Grund dafür ist, dass sich die Vorlieben der Bevölkerung zur Wohnsituation während Corona verändert haben. So hätten sich mehr Menschen einen grössere oder eine zweite Wohnung gesucht, wie das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) am Freitag zum diesjährigen «Monitor Personenfreizügigkeit und Wohnungsmarkt» schreibt.