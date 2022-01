Tourismus Orascom legt bei den Immobilienverkäufen kräftig zu Der Hotel- und Immobilienkonzern Orascom erholt sich langsam von der Covidkrise. Während die Verkäufe wieder florieren, litt die Hotelbranche weiterhin unter den Einschränkungen. 19.01.2022, 08.19 Uhr

Samih Sawiris und sein Sohn Naguib Sawiris. Bald findet die Stabsübergabe bei Orascom statt. Severin Bigler

Erst kürzlich hat Samih Sawiris bekannt gegeben, dass er seinen Posten bald an seinen Sohn übergibt. Nun zeigen die aktuellsten Geschäftszahlen für das abgeschlossene Geschäftsjahr, dass der Sohn durchaus ein gesundes Unternehmen übernimmt. Alleine im Bereich Immobilien hat die Orascom Development Holding (ODH) mit Sitz in Altdorf 632,5 Millionen Franken erwirtschaftet, wie das Unternehmen in den ungeprüften Kennzahlen vom Mittwoch bekannt gibt. Das sei ein Anstieg von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr und rund 31 Prozent mehr als 2019.

«Auch während der Pandemie stiessen unsere Wohnprojekte in allen Destinationen auf hohes Interesse», schreibt Orascom. In den meisten Regionen stiegen die Verkäufe. So etwa in Andermatt. Dort erzielte das Unternehmen 122 Millionen Franken Umsatz, im Vorjahr waren es noch 77 Millionen. Auch in Ägypten und in Montenegro sieht ODH eine «solide Verkaufsdynamik». Bei den Immobilienverkäufen habe der Konzern den «höchsten Wert in der Geschichte» erzielt.

Nachfrage zog im vierten Quartal an

Neben Immobilien ist Orascom auch im Hotelgeschäft tätig. Dort veröffentlicht das Unternehmen noch keine konkreten Zahlen. Lässt aber durchblicken, dass sie auch im vergangenen Jahr mit den Einschränkungen zu kämpfen hatten. Aber: «Die internationale Nachfrage im Segment Hotels begann sich im zweiten Halbjahr 2021 und insbesondere im vierten Quartal zu verbessern.» Zwar lag die Belegungsrate in allen Regionen höher als noch 2020, aber nur in Andermatt und den Vereinigten Arabischen Emiraten konnte die Gruppe eine Belegungsrate über das ganze Jahr von über 50 Prozent vermelden. (mg)