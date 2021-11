Immobilien PSP Swiss Property kommt weiter gut durch die Coronakrise Höhere Mieteinnahmen und Gewinne aus Liegenschaftsverkäufen bescheren PSP Swiss Property auch ein erfolgreiches drittes Quartal. Und die Prognose des Zuger Immobilienkonzerns bleibt gut. 09.11.2021, 07.26 Uhr

PSP Swiss Property mit Hauptsitz in Zug gilt als eine der grössten Immobiliengesellschaften der Schweiz. Keystone

Fast 167 Millionen Franken Gewinn hat PSP Swiss Property im dritten Quartal des laufenden Jahres erwirtschaftet. Das entspricht einem Plus von 4,5 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Der Zuger Immobilienkonzern führt Steigerung in einer Mitteilung vom Dienstag vor allem auf gesteigerte Mieteinnahmen (plus 10,3 Millionen) sowie höhere Gewinne aus Immobilienverkäufen zurück. Zudem teilt PSP mit, dass der Konzern seit Jahresbeginn aufgrund der Coronapandemie Mieten in der Höhe von 3,6 Millionen erlassen habe. Im vergangenen Jahr hatte dieser Wert zu dem Zeitpunkt bei 2,8 Millionen Franken gelegen.