Immobilien Wegen Hypotheken: Banken müssen Eigenkapital aufstocken Die Banken müssen ab Ende September zusätzliche Eigenmittel halten. Der Bundesrat reagiert damit auf die Risiken am Hypothekar- und Immobilienmarkt. 26.01.2022, 13.04 Uhr

Die Schweizer Banken müssen ihr Eigenkapital bis im Herbst wieder aufstocken. Der Bundesrat hat einem Antrag der Schweizerischen Nationalbank zugestimmt. Keystone

Die Schweizer Banken müssen ihr Eigenkapital bis am 30. September wieder aufstocken. Der Bundesrat hat am Mittwoch an seiner Sitzung einem Antrag der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zugestimmt und den antizyklischen Kapitalpuffer (AZP) reaktiviert. Das teilte die Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) mit. Die Höhe dieses Puffers beträgt 2,5 Prozent der risikogewichteten Positionen, bei denen eine Wohnliegenschaft im Inland als Grundpfand dient.