Nationalbank: Banken vergeben riskante Hypotheken

Immobilienmarkt «Substanzielle Verwundbarkeit»: Nationalbank warnt Hypothekar-Schuldner vor steigenden Zinsen Eine Zinswende könnten viele Haushalten teuer zu stehen kommen, warnt die Schweizerische Nationalbank. Es bestehe «aktuell eine erhöhte Anfälligkeit». Niklaus Vontobel 31.08.2021, 18.15 Uhr

Immobilienboom und kein Ende: Hier in Flims, Graubünden Keystone

Es ist kein leichter Job, immerzu vor Übertreibungen am Immobilienmarkt zu warnen. Nicht nur Fritz Zurbrügg muss seit Jahren ununterbrochen den Warner geben. Als Vizepräsident ist er bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zuständig für die Stabilität des Finanzmarktes. Bereits sein Amtsvorgänger warnte gebetsmühlenartig. In einem Interview sagte der damalige SNB-Vize Jean-Pierre Danthine: «Sicher ist es ratsam, vorsichtig zu sein. Der Immobilienmarkt befindet sich in der Gefahrenzone. Das Risiko einer Korrektur ist gross.» Das war im Winter 2014.