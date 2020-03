Implenia muss den Baustellen-Betrieb einschränken Der grösste Schweizer Baukonzern Implenia schränkt wegen dem Corona-Virus den Baustellen-Betrieb in mehreren Ländern ein. In Frankreich werden alle Baustellen für 15 Tage geschlossen. 20.03.2020, 08.05 Uhr

Implenia schloss auch Baustellen im Tessin, weil Subunternehmen nicht mehr arbeiten oder Grenzgänger nicht mehr einreisen können. Gaetan Bally / KEYSTONE

(agl) Dies schreibt Implenia am Freitag in einer Mitteilung. Auch in der Schweiz würden Baustellen teilweise geschlossen, im Kanton Genf sowie teilweise im Kanton Tessin, weil Subunternehmer nicht mehr arbeiten oder Grenzgänger nicht mehr einreisen konnten, wie Implenia schreibt. In den restlichen Kantonen werde noch wie bisher gearbeitet, es könne jedoch zu Verzögerungen durch Probleme mit Subunternehmen und Lieferanten kommen.