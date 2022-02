Import Schweiz kann 1000 Tonnen mehr Butter importieren Der Bund hat das Zollkontingent für Butter für das laufende Jahr um 1000 Tonnen erhöht. Damit soll die inländische Nachfrage bis im Herbst gedeckt werden. 04.02.2022, 09.04 Uhr

Die Schweizer Bevölkerung konsumiert mehr Butter als die inländischen Milchproduzenten herstellen. (Symbolbild) Keystone

Butter ist in der Schweiz ein knappes Gut. So wird das inländische Angebot auch im laufenden Jahr zu klein sein, um die Nachfrage zu decken. Das teilte das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) am Freitag mit. Der Grund: Hierzulande wird ein Grossteil der Milch zu Käse verarbeitet. Die Branche geht daher davon aus, dass der Schweizer Butter im Spätsommer knapp sein wird.