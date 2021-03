in eigener sache «oneplus»: Streaming-Plattform von CH Media Entertainment plant auch Eigenproduktionen Die neue Schweizer Streaming-Plattform von CH Media Entertainment soll im vierten Quartal 2021 aufgeschaltet werden. Nebst Filmen und Serien sollen auch Eigenproduktionen zu sehen sein. 09.03.2021, 10.27 Uhr

Der neue Streaming-Dienst von CH Media Entertainment: «oneplus». CH Media

(chm) CH Media Entertainment arbeitet seit einem Jahr an einer neuen Streaming-Plattform. Nun gibt das Medienunternehmen erste Details zu seiner Strategie bekannt. Die Plattform trägt den Namen «oneplus» und soll im vierten Quartal 2021 starten. Dabei erinnert das Logo an das Senderlogo von 3 Plus, wie Roger Elsener, Geschäftsführer Entertainment CH Media, ein einer Mitteilung vom Dienstag ausführt: «Unsere Streaming-Plattform soll von der grossen Bekanntheit und dem Entertainment-Image der 3 Plus Gruppe profitieren.»