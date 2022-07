China-Lockdowns vermiest Schindler das Geschäft im ersten Halbjah

Industrie China-Lockdowns und Inflation vermiesen Schindler das Geschäft – Gewinn bricht ein Die Pandemie holt Schindler wieder ein: Die Lockdowns in China haben den Schweizer Lift- und Rolltreppenhersteller im ersten Halbjahr stark beeinträchtigt. Der Gewinn sackte deutlich ab. Reto Wattenhofer 22.07.2022, 07.08 Uhr

Dem Schweizer Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler läuft es wegen Lockdowns in China und der steigenden Inflation nicht so gut. Keystone

Im ersten Halbjahr ist der Umsatz gegenüber der Vorjahresperiode um 2,4 Prozent auf 5,3 Milliarden Franken zurückgegangen, wie der Konzern mit Sitz in Ebikon LU am Freitag mitteilte. Ins Gewicht fiel vor allem die Entwicklung in China. Während Schindler in Europa und auf dem US-Markt zulegen konnte, schrumpfte der Umsatz in dem asiatischen Land.