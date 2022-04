Schweizer Industrie fürchtet steigende Energiepreise

Industrie Schweizer Industrie fürchtet höhere Energiepreise Bislang wirken sich der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland nicht auf die Schweizer Industriekonjunktur aus. Sorge bereiten aber mögliche Ausfälle wegen steigender Energiepreise. 01.04.2022, 16.05 Uhr

Die Schweizer Industrie konnte der neuerlichen Krise bislang trotzen. (Symbolbild) Keystone

Die Schweizer Industrie konnte im März die Produktion weiter steigern. Auch der Auftragsbestand hat sich verbessert, und der Personalaufbau dauert an. Dies meldete die Credit Suisse am Freitag in ihrer Mitteilung zum monatlich erhobenen Einkaufsmanagerindex.