Industrie Nächster Schlag: General Electric spaltet sich auf – alle Geschäfte in der Schweiz werden verkauft Der US-Konzern General Electric will sich in drei Unternehmen aufteilen: GE Health Care, GE Aviation und GE Energy. Danach soll die Firma ein auf die Luftfahrt fokussiertes Unternehmen sein. Reto Wattenhofer und Niklaus Vontobel 09.11.2021, 13.39 Uhr

General Electric hat auch eine starke Präsenz in der Schweiz. Im Bild der Standort im aargauischen Birr. Keystone

Die Arbeitnehmenden von General Electric haben in den letzten Jahren schon einiges mitmachen müssen. Nun kommt der nächste Schlag. Ihr Arbeitgeber wird verkauft. Der US-Industriekonzern will sein Energiegeschäft abstossen, für das zuletzt in der Schweiz noch über 2000 Mitarbeitende angestellt waren. Neu soll das GE-Energiegeschäft ein eigenständiges Unternehmen bilden, zusammen mit dem Geschäft um erneuerbare Energien und um Digitalisierung. Anfang 2024 soll der «Spin-off» vollzogen werden, sprich der Verkauf. So sei das neue Unternehmen «positioniert, um die Energiewende anzuführen». Das gab der Konzern heute in Boston bekannt.

Damit wird GE in den kommenden zweieinhalb Jahren in drei separate Unternehmen aufgespalten. Larry Culp, CEO und Verwaltungsratspräsident von GE, sagt in der kurzen Mitteilung: «Heute ist ein entscheidender Moment für GE, und wir sind bereit.» Man konzentriere sich weiterhin darauf, Schulden abzubauen und operativ besser zu arbeiten, um nachhaltig profitabel zu sein. «Wir müssen schnell handeln, um die Zukunft des Fliegens zu gestalten, Präzisionsmedizin anzubieten und die Energiewende anzuführen.»

Aktienkurs steigt nach Ankündigung

Bis 2024 soll die Aufspaltung in die drei neuen börsennotierten Unternehmen bei GE über die Bühne gehen. Anschliessend soll der Konzern ein auf die Luftfahrt fokussiertes Unternehmen sein, hiess es in der Mitteilung.

Die Aktie legte vorbörslich rund 17 Prozent zu. Ähnliche Wege waren vor einiger Zeit bereits die Konkurrenten Philips und vor allem Siemens gegangen.

Tausende Stellen gestrichen

General Electric hatte in der Schweiz einst 5300 Mitarbeitende. In mehreren grossen Sparrunden wurden Hunderte, manchmal gleich Tausende von Stellen gestrichen. Im Herbst 2015 hatte GE bekannt gegeben, von der französischen Alstom dessen Energiegeschäft zu übernehmen – für zehn Milliarden Dollar. GE baute darauf sein Energiegeschäft auf. Und man lobte sich damals noch selber. «Hochgradig strategisch», sei die Übernahme, sie habe «exzellente Wachstumsaussichten.» Doch im Januar 2016 wurde die erste Massenentlassung bekannt gegeben, 1300 Jobs verschwanden. Im Dezember 2017 folgte die nächste Sparrunde. Dieses Mal sollten 1400 Jobs wegfallen. Im Sommer 2019 erwischte es nochmals 450 Stellen, im Sommer 2020 nochmals 500 Stellen.

Nun hat GE also aufgegeben. Wie der Industriekonzern heute bekannt gab, soll das Energiegeschäft wieder verkauft werden, das nur sechs Jahre zuvor gekauft wurde.

(Zusätzliches Material dpa)