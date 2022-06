Importe steigen rasant an, hoher Handelsbilanzüberschuss

Industrie Importe steigen rasant an, immer noch hoher Handelsbilanzüberschuss Über zehn Prozent legten die Importe gegenüber dem Vormonat im Mai zu. Das liegt hauptsächlich an den chemisch-pharmazeutischen Produkten. 21.06.2022, 08.33 Uhr

Bei den chemisch-pharmazeutischen Produkten vermelden die Schweizer Behörden deutlich gewachsene Importe. (Symolbild) Keystone

Von einem «neuen Rekordniveau» spricht das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) in einer Mitteilung vom Dienstag. Gemeint sind die Importe. Diese sind im Mai um 10,3 Prozent geklettert. Gleichzeitig wuchsen auch die Exporte – mit einem Plus von 1,2 Prozent allerdings deutlich schwächer als die Einfuhren. In der Handelsbilanz resultierte damit noch immer ein Überschuss von 2 Milliarden Franken, wie das BAZG am Dienstag schreibt.