Industrie Lafarge Holcim startet hervorragend ins Geschäftsjahr 2021 Der Zementkonzern Lafarge Holcim verzeichnet im ersten Quartal 2021 einen Anstieg des Umsatzes und einen rekordhohen Betriebsgewinn. Aktualisiert 23.04.2021, 07.00 Uhr

Lafarge Holcim kann ein deutliches Plus beim Betriebsgewinn im ersten Quartal 2021 vorweisen. Keystone

(dpo) Der Umsatz von Lafarge Holcim ist von Januar bis März 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Prozent auf 5,36 Milliarden Franken gewachsen, wie der Zementkonzern am Freitag mitteilt. Bereinigt um Devestitionen, Zukäufe und Währungen entspreche das einem Plus von 7,4 Prozent. Beim Betriebsgewinn (Ebit) kann der Konzern 528 Millionen vorweisen, was laut eigenen Angaben einem rekordhohen Plus von 101,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Auf vergleichbarer Basis stieg das Ebit um 130 Prozent.