Industrie Mehr Umsatz und Aufträge: Schindler schüttelt Pandemie ab Schindler konnte letztes Jahr den Umsatz und die Auftragseingänge steigern. Der Schweizer Lift- und Rolltreppenhersteller steht damit fast wieder am Punkt wie vor der Pandemie. Und will nun fitter werden. Samuel Thomi 16.02.2022, 07.05 Uhr

Der Schweizer Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler erzielte 2021 wieder Umsatz und Aufträge wie vor der Pandemie. Keystone

Schindler erzielte 2021 einen Umsatz von 11,2 Milliarden Franken. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von 5,6 Prozent, wie der Lift- und Rolltreppenhersteller am Mittwoch mitteilte. Alle Regionen haben demnach zum Umsatzwachstum beigetragen, wobei Asien-Pazifik die höchste Rate erzielte – «vor allem getrieben durch China». Bei der Bekanntgabe des 9-Monatsberichts 2021 ging Schindler von einem Umsatzwachstum zwischen 4 und 7 Prozent aus. Damit hat der Konzern mit Sitz in Ebikon sein selbst gestecktes Ziel erreicht.

Dennoch kündet der Verwaltungsratspräsident und CEO am Mittwoch an, das Unternehmen für die Zukunft fitter machen zu wollen. «Um unsere langfristigen Ziele zu erreichen, muss Schindler bei den strategischen Prioritäten schneller Fortschritte machen», wird Silvio Napoli in der Mitteilung zitiert. Schindler sei entschlossen, die «Wettbewerbsfähigkeit wiederzuerlangen und Rentabilitätslücken zu schliessen». Denn die Herausforderungen Preisdruck, Lieferkettenprobleme sowie Material- und Frachtkosteninflation blieben, schreibt das Unternehmen.

Warnung fürs das laufende Jahr

Bereits im Vorfeld rechnete der im Luzernischen beheimatete, weltweit tätige Lift- und Rolltreppenbauer auch im zweiten Coronajahr mit negativen Auswirkungen aufgrund steigender Rohmaterialkosten sowie Verzögerungen auf Baustellen. Nun schreibt Schindler, als Reaktion darauf werde das Unternehmen im laufenden Jahr die Preise für alle Produkte und Regionen anheben. Dabei hatten – nebst dem Umsatz – auch die Aufträge im vergangenen Jahr mit einem Plus von 10,4 Prozent wieder das Niveau von 2019 und damit der Zeit vor der Pandemie erreicht.

Doch auch die nun angekündigte Preiserhöhung werde «die stark steigenden Kosten nicht vollständig ausgleichen» dürfen, schreibt Schindler. Und so rechnet das Unternehmen für die ersten beiden Quartale des laufenden Jahres denn auch mit einem «schwachen Umsatzwachstum und mit einem signifikanten Rückgang der Profitabilität».

Präsident übernahm auch Chefposten

Unter dem Strich konnte Schindler im vergangenen Jahr einen Gewinn von 1,1 Milliarden erzielen. Verglichen mit dem Vorjahr (993 Millionen) ist dies ein Plus von 13,2 Prozent – und fast wieder auf dem Vorkrisenniveau. Zum Vergleich: 2019 hatte Schindler einen Gewinn von 1,2 Milliarden Franken ausgewiesen. Fürs vergangene Jahr schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine unveränderte Dividende von 4 Franken vor.

Ende Januar gab Schindler überraschend bekannt, dass der seit 2016 amtierende Konzernchef Thomas Oetterli per sofort zurücktreten werde. An seiner Stelle trat Silvio Napoli, der zusätzlich zu seinem Mandat als Verwaltungsratspräsident auch den CEO-Posten übernahm.