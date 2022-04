Industrie Rekordumsatz, volle Bestellbücher: Pilatus in Stans legt ein Glanzresultat vor Verschiedene Wechsel gibt es im Verwaltungsrat des Flugzeugherstellers. Mit Annette Rinck ist neu eine Frau im Gremium vertreten. Neuer Vizepräsident wird UBS-Vizepräsident Lukas Gähwiler. 11.04.2022, 10.00 Uhr

Ein PC-12 von Pilatus. Bild: PD

Am Montag informierte der Flugzeugbauer Pilatus aus Stans über seine Geschäftszahlen fürs 2021. Sowohl beim Umsatz mit 1,3 Milliarden Franken (19 Prozent über dem Vorjahr) wie auch auf Stufe Betriebsergebnis mit 210 Millionen Franken (+35 Prozent) legt das Unternehmen ein Glanzresultat vor. Damit hat Pilatus das bisher umsatzstärkste Jahr 2014 übertroffen. Insgesamt lieferte Pilatus letztes Jahr 152 Flugzeuge aus, der Bestellbestand Ende des Jahres war so hoch wie nie zuvor.

Das stimmt den neuen Verwaltungsratspräsidenten Hansueli Loosli, wie er im Interview ausführt, auch für die Zukunft optimistisch: «Unsere Bestellbücher sind voll, das ist eine sehr gute Basis.» Im Interview sagt er unter anderem auch, dass Pilatus derzeit 150 Stellen offen hat. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, hat Pilatus kürzlich im Tessin eine neue Aussenstelle eröffnet.

Verwaltungsrat wird erneuert

Die neue Verwaltungsrätin Annette Rinck.

Im Verwaltungsrat kommt es derweil zu gewichtigen Veränderungen. Bisher bestand dieser ausschliesslich aus Männern. An der Generalversammlung am vergangenen Freitag wurde nun Annette Rinck gewählt. Die 57-Jährige hat gemäss Mitteilung mehr als 20 Jahre Erfahrung in globalen Industrieunternehmen. Erst vor wenigen Tagen hat sie das Präsidium beim Hersteller von Mikroskopen und wissenschaftlichen Instrumenten Leica Microsystems im deutschen Wetzlar übernommen. Als neuer Vizepräsident wurde der Banker Lukas Gähwiler gewählt. Die gleiche Position hat er seit wenigen Tagen im Verwaltungsrat der Grossbank UBS.

Nicht mehr zur Wahl stand Gratian Anda, Vertreter des Industriellenclans Anda-Bührle, der laut Schätzungen zwischen 40 und 45 Prozent von Pilatus besitzt. Zahlen zu den Besitzverhältnissen kommuniziert das Unternehmen traditionell nicht. An Andas Stelle kehrt Dominik Burkart ins Gremium zurück, der diesem bereits bis 2021 angehörte und dort die Familie Burkart vertreten hatte. Den Burkarts sollen laut früheren Berichten ebenfalls rund 40 bis 45 Prozent der Aktien gehören. Gemäss Mitteilung vertritt künftig nur noch Burkart das Aktionariat. Ob sich durch diese beiden Wechsel die Besitzverhältnisse geändert haben, kommuniziert Pilatus nicht. (cg)