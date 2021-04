Industrie Tief überwunden: Die Bestellungen bei Sulzer nehmen weiter zu Der Industriekonzern Sulzer hat das Tief überwunden. Auch im ersten Quartal 2021 nahmen die Bestellungen weiter zu. Sie liegen aber noch unter dem Vorjahresniveau. 29.04.2021, 08.41 Uhr

In den ersten drei Monaten gingen bei Sulzer Bestellungen von rund 870 Millionen Franken ein. Keystone

(mg/abi) Die Erholung setzt sich fort. Der Industriekonzern Sulzer stellte in den ersten drei Monaten des Jahres erneut einen Wachstum bei den Bestellungen fest. Das Plus betrug 9,2 Prozent. Über alle Bereiche gesehen gingen bei Sulzer Bestellungen in der Höhe von 873,7 Millionen Franken ein. Das ist zwar ein Wachstum gegenüber dem vierten Quartal 2020, gegenüber dem Vorjahresquartal ist es aber immer noch ein deutliche Rückgang. Bereinigt gingen die Bestellungen um 9,6 Prozent zurück. Dabei mussten vor allem die Bereiche «Pumps Equipment» und die Servicedivision grössere Einbussen hinnehmen.