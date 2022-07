Inflation Ex-Privatbankier Konrad Hummler warnt vor Rezession auch in der Schweiz Europa drohe eine schwere Rezession, die auch die Schweiz mitreissen würde, warnt der ehemalige Privatbankier Konrad Hummler in der Sonntagszeitung. Peter Walthard 17.07.2022, 08.27 Uhr

Konrad Hummler sieht die Konstruktion der Eurozone durch Inflation und Sanktionsfolgen in Gefahr. (Archivbild) Keystone

Sollten russische Gaslieferungen an Deutschland dauerhaft ausbleiben, drohe der Eurozone ein perfekter Sturm, der auch die Schweiz mitreissen werde. Dies sagte der ehemalige Privatbankier Konrad Hummler in einem Interview mit der Sonntagszeitung. Die starke Inflation und die amerikanischen Bemühungen, den US-Dollar als dominierende Weltwährung zu verteidigen, führe zu einem Wettbewerb der Währungen. Ein Energieschock in Deutschland bringe in dieser Situation die gesamte Konstruktion Europas in Gefahr. Denn Deutschland sei derzeit deren einzige tragende Säule.