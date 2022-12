Inflation Gewerkschaften melden grösste Lohnerhöhung seit 20 Jahren Die Lohnverhandlungen für das Jahr 2023 bringen für die Arbeitnehmenden die höchsten Lohnzuwächse seit 20 Jahren. Dennoch reiche dies nicht, um die Inflation auszugleichen, kritisiert der Gewerkschaftsdachverband Travailsuisse. Peter Walthard 19.12.2022, 10.00 Uhr

Mit den Verhandlungen im Baugewerbe sind die Gewerkschaften zufrieden: Hier gibt es 150 Franken mehr Lohn. Keystone

In 97 Prozent der Lohnverhandlungen für das Jahr 2023 seien generelle Lohnerhöhungen ausgehandelt worden. Dies teilte der Gewerkschaftsdachverband Travailsuisse am Montag mit. Er spricht von den «höchsten Lohnerhöhungen in 20 Jahren», zieht aber dennoch ein «durchzogenes Fazit», wie es in der Mitteilung heisst.