Gewerkschaften wollen 2023 mehr Lohn

Inflation So viel Lohnerhöhung fordern die Gewerkschaften - sie sorgen sich um Kaufkraft und warnen vor einem Prämienschock Die Inflation und der drohende Prämienschock dürfen die Haushaltsbudgets der arbeitenden Bevölkerung nicht zusammenschmelzen lassen. Das fordern die Gewerkschaften. Deshalb braucht es deutlich mehr Lohn. 02.09.2022, 10.01 Uhr

SGB-Boss Pierre-Yves Maillard und Unia-Chefin Vania Alleva machen für höhere Löhne mobil. (Archivbild) Keystone

Am Freitag haben die Gewerkschaften ihren Forderungen nach höheren Löhnen vor den Medien in Bern Nachdruck verliehen. «Mit der höchsten Teuerung seit dreissig Jahren bekommen die Lohnverhandlungen eine neue Bedeutung», schreibt der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) in einer Mitteilung. Die Wirtschaft sei gut durch die Coronakrise gekommen und zahlreiche Unternehmen hätten für das erste Halbjahr 2022 Rekordgewinne gemeldet. «Fachkräftemangel und tiefe Arbeitslosigkeit erlauben gute Lohnabschlüsse», heisst es weiter.

Arbeitgeberpräsident hat bereits abgewinkt

Angesichts dieser Entwicklungen pochen die Gewerkschaften nun bei den Lohnverhandlungen auf generelle Erhöhungen. Eine Allianz, angeführt vom Dachverband Travailsuisse, hatte bereits im Vorfeld ihre Forderungen präsentiert. Für sie ist klar: Die Löhne von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssten generell um 3 bis 5 Prozent erhöht werden. Dabei gehe es nicht nur um den Ausgleich der gestiegenen Konsumentenpreise. Die Löhne müssten zusätzlich den steigenden Gesundheitskosten angepasst werden, so die Argumentation der Allianz.

Diesen Forderungen erteilte Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt aber bereits vor dem Start der Verhandlungen eine Absage. Viele Firmen seien erst dabei, sich von den Einbussen der Coronajahre zu erholen. Ausserdem seien die Löhne in den letzten zehn Jahren real um rund acht Prozent gestiegen. «Die Teuerung hingegen lag bei null oder war über eine längere Zeit sogar negativ», sagte er im Interview mit CH Media Ende Juni. Im August doppelte er in der «NZZ am Sonntag» nach und warf den Gewerkschaften «Augenwischerei» vor.

Teuerungsdruck dürfte nicht so schnell nachlassen

Die Schweiz erlebt derzeit die höchste Teuerung der letzten 30 Jahre. Nachdem der Landesindex der Konsumentenpreise bereits im Juni auf 3,4 Prozent gestiegen ist, kletterte die Inflation im August gegenüber dem Vorjahresmonat gar auf 3,5 Prozent. Dies zeigen die neuesten Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS).

Zwar sind die Nominallöhne im zweiten Quartal gemäss Schätzungen des BFS um gut 2 Prozent gestiegen. Doch wegen der Inflation dürfte die Kaufkraft vielerorts insgesamt kaum höher sein. Der Teuerungsdruck dürfte dabei nicht so schnell wieder nachlassen. Zusammengebrochene Lieferketten, Engpässe bei den Materialien und der Ukraine-Krieg wirken bremsend auf die wirtschaftliche Entwicklung. Hinzu kommt, dass die Krankenkassenprämien dieses Jahr gemäss Branchenexperten um mindestens 5 Prozent ansteigen dürften. (dpo/wap)