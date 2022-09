Informatik Bis 2030 fehlen der Schweiz rund 39'000 ICT-Fachkräfte Die Schweiz blickt einem grossen Fachkräftemangel im Bereich Information und Kommunikation entgegen. Der Berufsverband fordert deshalb die Lehrstellenquote langfristig deutlich zu erhöhen. 08.09.2022, 11.00 Uhr

Um den Bedarf an Fachkräften zu decken, soll die Wirtschaft mehr ICT-Lehrstellen schaffen. (Symbolbild) Keystone

Das Berufsfeld der Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen. 2021 gingen 246’400 Personen hierzulande einer ICT-Tätigkeit nach. Dies sind rund 40 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren, wie eine am Donnerstag publizierte Studie des Verbands ICT-Berufsbildung Schweiz zeigt. Gleichzeitig muss die Branche aber einen grossen Fachkräftemangel bewältigen.

Konkret wird die Schweiz gemäss der Studie bis 2030 insgesamt 119’600 zusätzliche ICT-Fachkräfte benötigen. Dies aufgrund von Pensionierungen, Abwanderungen und der fortschreitenden digitalen Transformation. Ein Teil davon könne zwar durch neue Berufsabsolventinnen und die Zuwanderung abgedeckt werden.

Allerdings verbleibe immer noch eine Lücke von 38'700 Fachkräften, heisst es. Vor allem im Bereich Security sei Personal gefragt: In diesem Bereich brauche es 60 Prozent zusätzliche Fachkräfte. Bereits in vorherigen Studien wurde über einen steigenden Bedarf an Personal in der Branche gewarnt. «Das ist eine ganz grosse Herausforderung. Wir müssen einiges unternehmen», sagte Andreas Kaelin, Präsident von ICT-Berufsbildung Schweiz, vor den Medien.

Ziel: Eine Lehrstellenquote von rund acht Prozent

Der Verband plädiert deshalb für grössere Anstrengungen in der Ausbildung. Denn die Berufsbildung sei «mit Abstand die grösste Zubringerin an ICT-Fachkräften auf allen Bildungsstufen». Für das vergangene Jahr verzeichnete der Verband eine Lehrstellenquote von 5,9 Prozent. «Langfristig sollte dieser Wert auf 8,1 Prozent ansteigen, um den prognostizierten ICT-Fachkräftebedarf durch inländisch ausgebildeten Berufsnachwuchs decken zu können», heisst es in der Studie.

Der Mangel an ICT-Fachkräften betrifft dem Verband zufolge die gesamte Wirtschaft. Zwei von drei Fachkräften würden heute ausserhalb der ICT-Kernbranche tätig sein. «Diese Querschnittsfunktion unterstreicht die enorme ökonomische Bedeutung des Berufsfelds», so der Verband ICT-Berufsbildung. Er empfiehlt deshalb Betrieben, dass sie spätestens mit neun ICT-Beschäftigten eingehend die Schaffung einer ICT-Lehrstelle erwägen sollen. (dpo)