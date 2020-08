Inländische Nachfrage rettete Saison: Andermatt Swiss Alps meldet positives erstes Halbjahr Die Andermatt Swiss Alps-Gruppe blickt auf ein positives erstes Halbjahr zurück. Das Hotel «The Chedi Andermatt» verzeichnete sogar einen historischen Besucherrekord. 24.08.2020, 11.14 Uhr

Das Andermatt Swiss Alps-Resort zog dieses Jahr viele Gäste aus dem Inland an. Keystone

(wap) Obwohl die Bergbahnen und Hotels nach dem 13. März geschlossen wurden, ist das erste Halbjahr der Andermatt Swiss Alps AG positiv verlaufen, wie das Unternehmen am Montag in einer Mitteilung schreibt. Die zur ägyptischen Orascom Development Holding gehörige AG betreibt in Andermatt ein integriertes Resort, zu dem neben zwei Hotels auch der Betrieb eines Golfplatzes und die Skiarena Andermatt Sedrun gehören. Das Unternehmen baut und verkauft ausserdem Ferienwohnungen in Andermatt.