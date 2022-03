Innovation Trotz Corona: Schweizer Unternehmen tragen über 19'000 Marken ein Die Schweizer Unternehmen waren auch während der Coronapandemie innovativ. Sie meldeten 2021 erneut mehr Marken an und machten knapp 1000 Patentrecherchen. 02.03.2022, 11.34 Uhr

Die Schweizerinnen und Schweizer waren trotz Corona innovativ. (Symbolbild) Keystone

Die Coronapandemie konnte der Innovationsfreudigkeit der Schweizer Unternehmen wenig anhaben. Im vergangenen Jahr sind mit 19'279 erneut mehr Marken angemeldet worden, wie das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) am Mittwoch mitteilte. 2020 waren es noch 18'678. Damit waren in der Schweiz per Ende 2021 insgesamt 534'960 Marken in Kraft.