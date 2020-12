Coronakrise Task-Force-Ökonom: Schweiz kann sich die Krise leisten Der Schweizer Staatshaushalt steht gut da, sagt der Task-Force-Ökonom Marius Brülhart. Deshalb könne sich die Schweiz notfalls auch weiter verschulden. 20.12.2020, 09.14 Uhr

In der aktuellen Krise seien grosszügige staatliche Hilfe einer Sparpolitik vorzuziehen, sagt der Ökonom Marius Brülhart. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Bis vor kurzem wehrten sich vor allem die Wirtschaftsverbände und Bürgerliche gegen eine Verschärfung der Coronamassnahmen. Diese schadeten der Wirtschaft und würden die Schuldenlast der Schweiz in die Höhe treiben, so ihr Argument. Die Verschuldung sei allerdings kein Problem, sagt der Ökonom Marius Brülhart. Die Schweiz könne sich die derzeitige Krise «auf jeden Fall» leisten, so das Mitglied der Task Force des Bundes gegenüber dem «SonntagsBlick».