Investition Bauprojekt: Green erstellt in Dielsdorf einen zweiten Datacenter-Campus In Dielsdorf soll ein zweiter Datacenter-Campus mit drei Grossrechenzentren und einem Business Park entstehen. Green will dafür eine halbe Milliarde Franken investieren. 18.01.2021, 10.00 Uhr

Green wird künftig neben dem Standort Lupfig in Dielsdorf einen weiteren Campus mit Rechenzentren betreiben. Keystone

(abi) Die Green Datacenter AG investiert mit einem Grossprojekt in die Zukunft: In Dielsdorf ZH soll auf einer Fläche von 46'000 Quadratmetern der Metro-Campus Zürich entstehen, wie Green am Montag mitteilte. Der Campus besteht aus drei High-Density-Rechenzentren, einem Business-Park mit Bürogebäuden und Gewerbeflächen sowie integrierten Grünflächen. Das Investitionsvolumen des Schweizer Internet- und Rechenzentrenbetreiber beträgt laut eigenen Angaben 500 Millionen Franken.