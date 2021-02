Jahresbericht Bank Julius Bär meldet deutliche Steigerung des Konzerngewinns Für das vergangene Jahr meldet die Bank Julius Bär eine Gewinnsteigerung um 50 Prozent auf 698 Millionen Franken. Die Dividenden will der Verwaltungsrat um 17 Prozent erhöhen. Aktualisiert 01.02.2021, 07.24 Uhr

Trotz grosser Rückstellungen kann Julius Bär ihren Aktionären höhere Dividenden ausschütten. (Symbolbild) Keystone

(wap) Der Verwaltungsrat werde der Generalversammlung eine ordentliche Dividende von 1,75 Franken pro Aktie vorschlagen, meldete Julius Bär am Montag. Dies bedeutet eine Steigerung um 17 Prozent. Insgesamt rechnet die Bank mit Ausschüttungen in der Höhe von 387 Millionen Franken. In der Folge sollen Aktien im Wert von maximal 450 Millionen Franken zurückgekauft werden, so die Bank in einer ersten Mitteilung zum Finanzjahr 2020. Seit November 2019 seien bereits Aktien im Wert von 113 Millionen Franken zurückgekauft worden.