Jahresbilanz 67 Prozent weniger Passagiere: Flughafen Genf leidet weiterhin unter Corona Auch wenn letztes Jahr wieder etwas mehr Menschen über den Flughafen Genf geflogen sind, bleiben die Zahlen weit hinter dem Vorkrisenniveau zurück. 17.01.2022, 11.24 Uhr

Der Flugbetrieb in Genf war auch 2021 zeitweise stark eingeschränkt. Keystone

2021 flogen insgesamt rund 5,9 Millionen Passagiere über den Flughafen Genf. Dies nach einer deutlichen Erholung in der zweiten Jahreshälfte, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Gegenüber dem ersten Coronajahr 2020 ist das zwar eine leichte Steigerung von 5,8 Prozent, gegenüber dem Vorkrisenniveau beträgt der Rückgang jedoch noch immer 67 Prozent. 2019 hat der Flughafen Genf noch 17,9 Millionen Passagiere abgefertigt.

Deutlicher erholen konnte sich im letzten Jahr das Frachtgeschäft, wie es in der Mitteilung weiter heisst. So wurden rund 58'000 Tonnen abgefertigt, was im Vergleich zu 2020 einer Steigerung von 14,7 Prozent entspricht. Der Rückgang verglichen mit 2019 beträgt noch knapp 28 Prozent.

Seinen Jahresbericht wird der Flughafen Genf Ende März veröffentlichen. Er werde «einen hohen finanziellen Verlust» bekannt geben, der jedoch geringer ausfallen werde als der Verlust im Jahr 2020. (agl)