Calida kann Umsatz 2021 klar steigern und erzielt Rekordgewinn

Jahresbilanz Calida kann Umsatz deutlich steigern und erzielt einen Rekordgewinn Der Schweizer Wäschehersteller Calida erwirtschaftete vergangenes Jahr einen Umsatz von 298 Millionen Franken. Beim Betriebsgewinn verzeichnet das Unternehmen gar einen neuen Rekord. 04.03.2022, 07.54 Uhr

Der Schweizer Wäschehersteller Calida will in Zukunft auf eine «aktionärsfreundliche Dividendenpolitik» setzen. Keystone

Die Calida Gruppe kann für 2021 einen Umsatz von 298 Millionen Franken ausweisen. Das entspreche einem währungsbereinigte Plus von 19,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte der Schweizer Wäschehersteller am Freitag mit. Dabei hätten alle Marken des Unternehmens im zweiten Coronajahr ein zweistelliges Plus erzielt.

Insgesamt erwirtschaftete Calida einen bereinigten Betriebsgewinn (Ebit) von 24,3 Millionen. Die deutliche Steigerung um 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr sei neuer Rekord, schreibt die in Sursee beheimatete Gruppe. Entsprechend positiv kommentiert CEO Timo Schmidt-Eisenhart den Jahresabschluss: «Das Geschäftsresultat 2021 geht als bisher grösster Erfolg in unsere Firmengeschichte ein», wird er in der Mitteilung zitiert.

Erstmals kommt laut Calida nun eine neue «aktionärsfreundliche Dividendenpolitik» zum Tragen: Künftig will das Unternehmen mindestens die Hälfte des normalisierten freien Cashflows an die Aktionäre ausschütten und die Auszahlung jährlich sukzessive erhöhen. Konkret schlägt der Verwaltungsrat der diesjährigen Generalversammlung darum die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von 1 Franken je Aktie vor. Das entspricht einem Anstieg der Dividende um 25 Prozent. (dpo)