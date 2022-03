Mehr Umsatz als vor Pandemie: Süsses 2021 für Lindt & Sprüngli

Geschäftszahlen Mehr Umsatz als vor Pandemie: Lindt & Sprüngli blickt wieder auf ein süsses Jahr zurück Lindt & Sprüngli kann die Folgen des Coronavirus bereits wieder abschütteln. Nebst einem deutlichen Gewinnsprung meldet der Schokoladenhersteller für 2021 sogar mehr Umsatz also vor der Pandemie. 08.03.2022, 07.29 Uhr

Dank der hohen Nachfrage konnte die Lindt & Sprüngli Gruppe seinen Gewinn steigern. (Symbolbild) Keystone

Lindt & Sprüngli hat seinen operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) letztes Jahr um 53 Prozent auf 644,9 Millionen Franken gesteigert. Unter dem Strich resultierte beim Schweizer Schokoladenhersteller ein Reingewinn von 490,5 Millionen. Das entspricht ebenfalls einem Plus von 53 Prozent im Vergleich mit dem dem Vorjahr, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Bereits Anfang Jahr hatte Lindt & Sprüngli bekannt gegeben, dass auch der Umsatz nach pandemiebedingten Ausfällen im vergangenen Jahr wieder «bemerkenswert» stark zugelegt hatte: um 14,2 Prozent auf 4,59 Milliarden Franken.

Diese Resultate sind «insofern beachtlich», schreibt das Unternehmen mit Sitz in Kilchberg ZH, als dass die im ersten Pandemiejahr entstandene Umsatzlücke nicht nur gefüllt wurde. «Vielmehr hat Lindt & Sprüngli die ebenfalls guten Ergebnisse von 2019, dem Jahr vor Beginn der Pandemie, organisch um 6,4 Prozent übertroffen». Wie das Unternehmen schreibt, hat es im vergangenen Jahr «in allen wichtigen Märkten» Anteile im zweistelligen Prozentbereich gewinnen können. Und dies nicht auf Kosten der Profitabilität, wie Lindt & Sprüngli festhält.

Höhere Dividende – und 2022 soll noch besser werden

Angesichts der «erfreulichen Umsatz- und Ergebnisentwicklung» will der Verwaltungsrat seine Aktionärinnen und Aktionäre «auch in diesem Jahr» am Unternehmenserfolg teilhaben lassen. Er schlägt der Generalversammlung vom April darum eine Erhöhung der Dividenden um 9,1 Prozent vor. Konkret sollen pro Namenaktie 1200 Franken und pro pro Partizipationsschein 120 Franken ausbezahlt werden.

Zum Ausblick schreibt Lindt & Sprüngli, im laufenden Jahr werde ein weiteres Umsatzwachstum «am oberen Ende der Bandbreite von 6-8 Prozent» erwartet sowie eine Gewinnmarge von 15 Prozent angestrebt. Im Vergangenen Jahr lag diese bei 14,1 Prozent. Und auch mittel- bis langfristig steigert der Schokoladenhersteller seine Prognosen und erwartet neu ein Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt mehr als bisher.

2020 war der Umsatz des weltweit tätigen Schweizer Schokoladenherstellers noch um 6,1 Prozent geschmolzen. Es war dies das erste Minus von Lindt & Sprüngli seit Jahren. Konkret setzte das Unternehmen im ersten Pandemiejahr noch rund 4 Milliarden Franken um. (sat/dpo)