Schweizer Automarkt litt 2021 unter Pandemie und Chipmangel

Jahresbilanz Schweizer Automarkt litt 2021 weiter unter Pandemie und Chipmangel Die Erholung auf dem Schweizer Automobilmarkt läuft schleppend, der Mikrochip-Mangel sorgt für Lieferengpässe. Der Anteil der Elektroautos steigt derweil weiter an. 31.01.2022, 09.25 Uhr

Der Mangel an Mikrochips macht den Autohändlern das Leben schwer. (Symbolbild) Keystone

Letztes Jahr wurden in der Schweiz rund 350'000 Motorfahrzeuge neu zugelassen. Zwei Drittel davon sind Personenwagen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Im Vergleich zu 2020 gab es bei den Auto-Zulassungen zwar eine leichte Steigerung von 1,5 Prozent, verglichen mit der Vorkrisenzeit beträgt der Rückgang allerdings weiterhin 22,6 Prozent.

Im Gegensatz zu 2020 war die Lage letztes Jahr allerdings auf der Angebotsseite angespannt, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Der weltweite Mangel an Mikrochips sorgte dafür, dass die Autohändler nicht alle bestellten Fahrzeuge ausliefern konnten. Die Importeursvereinigung Auto Schweiz geht davon aus, dass sich die Lage erst in der zweiten Hälfte dieses Jahres verbessern wird.

Elektrofahrzeuge sind auf dem Vormarsch

Elektrofahrzeugen haben die Händler im vergangenen Jahr dabei oft den Vorzug gegeben, wie das BFS schreibt. «Dies nicht zuletzt mit dem Ziel, die CO2-Emissionen ihrer verkauften Fahrzeuge zu senken und damit auch Strafzahlungen für die Importeure zu vermeiden.»

Das zeigt sich auch in den Verkaufszahlen. So nahm die Zahl der Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen um 62 Prozent zu. Ähnlich stark war die Zunahme bei den Plug-in- und Normal-Hybriden. Demgegenüber ging die Zahl der neu zugelassenen Benzin- und Dieselfahrzeuge um rund 15 beziehungsweise um 37 Prozent zurück. Der Anteil Elektroautos an den Neuzulassungen stieg im letzten Jahr von 8,3 auf 13,2 Prozent. Zusammen mit den Plug-in-Hybriden beträgt der Anteil 22,2 Prozent.

Rekord bei Wohnmobilen und Motorrädern

Auch weitere Trends setzten sich im letzten Jahr weiter fort, wie den neuen BFS-Zahlen zu entnehmen ist. So war die Zahl der neu zugelassenen Wohnmobile mit 8457 so hoch wie nie zuvor, der Anstieg gegenüber von 2020 betrug nochmals 26,4 Prozent. Ebenfalls einen Rekord gab es bei den Motorrädern mit 56'556 Neuzulassungen. Hier betrug der Anstieg 12,8 Prozent.

Insgesamt sind in der Schweiz rund 6,1 Millionen Strassenmotorfahrzeuge zugelassen. Rund drei Viertel davon sind Personenwagen. Aufgrund der Pandemie und der Lieferengpässe hat sich laut BFS deren durchschnittliches Alter von 8,7 auf 9,3 Jahre erhöht. (agl)