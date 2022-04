Jahresbilanz Trotz sinkenden Werbe-Einnahmen: SRG meldet positives Unternehmensergebnis Die SRG schliesst das Geschäftsjahr 2021 mit einem positiven operativen Ergebnis von 10,3 Millionen Franken ab. Dies trotz herausforderndem Umfeld. 14.04.2022, 11.10 Uhr

Die SRG konnte ihr Eigenkapital 2021 mit zwei Immobilienverkäufen stärken. Keystone

Die Coronapandemie wirkte sich auch 2021 weiter auf die SRG aus. So bewegten sich die Kosten nach wie vor auf einem leicht tieferen Niveau als vor der Pandemie, weil immer noch deutlich weniger Produktionen durchgeführt werden konnten, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Gleichzeitig bleibe aber auch der Trend der sinkenden Werbe-Einnahmen bestehen. So sind die TV-Werbeerträge gemäss SRF mit rund 164 Millionen Franken 2021 um 14,7 Millionen Franken tiefer ausgefallen als noch 2019.