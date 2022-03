Jahresergebnis 2021 Verlust von 385 Millionen: Dufry schreibt weiter rote Zahlen Dufry leidet weiter unter der Coronakrise. Der Reisedetailhändler verzeichnete im vergangenen Jahr einen Verlust von 385,4 Millionen Franken. Beim Umsatz konnte er deutlich zulegen. 08.03.2022, 08.04 Uhr

Dufry schreibt weiter rote Zahlen. Allerdings konnte sich das Unternehmen deutlich verbessern. Keystone

Weltweit lockern die Länder ihre Coronamassnahmen und der Reiseverkehr nimmt in der Folge wieder zu. Trotzdem erholt sich das Geschäft des Basler Duty-Free-Spezialisten Dufry, der einen Grossteil seiner Einnahmen an Flughäfen erzielt, nur langsam. So waren Ende Dezember weltweit rund 1900 Läden geöffnet. Das entspricht einer Verkaufskapazität von rund 88 Prozent im Vergleich zum Gesamtjahr 2019, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.