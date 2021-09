Deloitte Schweiz erwirtschaftet Rekordumsatz

Reportage Nationalrätin kämpft für Windkraft-Projekt: Das treibt Gegner und Befürworter an

Am Montag stimmt die Gemeindeversammlung über eine Initiative ab, die Windkraft-Anlagen auf dem Stierenberg verhindern will. Hinter dem Projekt steht die Mitte-Nationalrätin Priska Wismer. Ein Besuch in Rickenbach bei Gegnern und Befürwortern.