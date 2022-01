Jahresergebnis Givaudan trotzt Corona und steigert Umsatz auf 6,7 Milliarden Franken Die Duftstoffherstellerin Givaudan kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. 2021 verzeichnete sie einen Umsatzwachstum in allen Geschäftsbereichen. 28.01.2022, 07.08 Uhr

Givaudan konnte sowohl Umsatz als auch Gewinn im Geschäftsjahr 2021 steigern. Keystone

Die Givaudan-Gruppe erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 6,7 Milliarden Franken. Das entspricht einem Wachstum um 5,7 Prozent gegenüber 2020, wie die Duftstoff- und Aromaherstellerin am Freitag mitteilt. Im Bereich «Geschmack und Wohlbefinden» verzeichnete Givaudan einen Umsatz von rund 3,6 Millionen Franken (+5,7 Prozent), während der Geschäftsbereich «Riechstoffe und Schönheit» einen Umsatz von rund 3 Millionen Franken (+5,8 Prozent) erzielte.

Trotz der anhaltenden Auswirkungen der Coronapandemie habe der Konzern die gute Geschäftsdynamik aufrechterhalten können, heisst es. Auch beim Betriebsgewinn (Ebitda) konnte Givaudan um 6 Prozent auf 1,48 Milliarden Franken zulegen. Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 821 Millionen Franken (+10 Prozent) gegenüber dem Vorjahr.

Der Verwaltungsrat wird laut Mitteilung an der Generalversammlung am 24. März eine Dividende 66 Franken je Aktie vorschlagen, was einer Erhöhung um 3,1 Prozent entspricht. (dpo)