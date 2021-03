Jahreszahlen 2020 Versicherer Helvetia erzielt solides Ergebnis Die Helvetia Group hat im vergangenen Jahr einen Gewinn von gut 280 Millionen Franken erzielt. Dabei profitierte die Gruppe von der Akquisition des spanischen Versicherers Caser. 25.03.2021, 07.22 Uhr

Die Helvetia Group schloss das Jahr 2020 mit einem soliden Ergebnis ab. Keystone

(abi) Trotz Coronapandemie und dem Einbruch der Aktienmärkte im ersten Halbjahr erwirtschaftete Helvetia einen Gewinn von 281,7 Millionen Franken. Im Vorjahr waren es noch knapp 540 Millionen Franken. Die Pandemie habe im ersten Halbjahr grosse Verwerfungen an den Kapitalmärkten zur Folge gehabt, was die Anlageresultate im Leben- und im Nicht-Lebengeschäft schwächte. Durch die Partizipation am Aufschwung in der zweiten Jahreshälfte habe dies teilweise wieder kompensiert werden können, teilte Helvetia am Donnerstag mit.