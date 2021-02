jahreszahlen Conzzeta verzeichnet Umsatzrückgang von 10,4 Prozent Die Conzzeta-Gruppe machte 2020 1,284 Milliarden Umsatz, das sind 10,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Kundenaktivität habe sich aber wieder belebt, so das Unternehmen. 03.02.2021, 07.59 Uhr

Conzzeta erwartet für 2020 einen Gewinn vor Steuern von bis zu 80 Millionen Franken. (Symbolbild) Keystone

(wap) Im umsatzmässig wichtigsten Sektor, der Blechproduktion, ging der Umsatz um 9,4 Prozent auf 801,4 Millionen Franken zurück. In der Spezialitätenchemie, die der Konzern nach der laufenden Restrukturierung nicht fortführen wird, Betrug der Rückgang 9 Prozent, der Netto-Umsatz 264 Millionen Franken. Auch die Outdoor-Sparte mit dem Aargauer Hersteller Mammut, den Conzzeta abstösst, hat Minus gemacht: Hier sank der Umsatz 2020 um 16,2 Prozent auf 218,4 Millionen Franken. Den Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) schätzt das Unternehmen auf 75 bis 80 Millionen Franken.

Die Kundenaktivität habe sich in der zweiten Jahreshälfte belebt, schreibt Conzzeta in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung. Die angestrebte Transformation der Gruppe, zu der die Abstossung der Bereiche Spezialitätenchemie und Outdoor gehört, schreite wie geplant voran.