Jahreszahlen Coronakrise überwunden: Mobilezone meldet Gewinnsprung Der Schweizer Handy-Retailer Mobilezone konnte im zweiten Coronajahr wieder zulegen. Der operative Gewinn ist dabei sogar über das Vorkrisenniveau gestiegen und erreicht einen Rekordwert. 11.03.2022, 07.16 Uhr

Mobilezone konnte nach einem coronabedingten Rückgang im vergangenen Jahr wieder kräftig wachsen. (Symbolbild) Keystone

Die Handy-Handelskette Mobilezone mit Sitz im Kanton Zug hat sich letztes Jahr wieder von der Coronakrise erholen können. Das Unternehmen meldete am Freitag ein organisches Umsatzwachstum von 7,3 Prozent auf 982 Millionen Franken. Ein Drittel des Umsatzes wurde in der Schweiz erzielt, der Rest in Deutschland. Der operative Gewinn auf Stufe Ebit betrug rund 73 Millionen – laut Mitteilung ein Rekordergebnis.