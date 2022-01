Jahreszahlen Satte Gewinnsteigerung: Migros Bank lief es 2021 wie geschmiert Die Geschäfte der Migros Bank liefen vergangenes Jahr gut. So wuchs die Bank bei den Kundengeldern und in der Vermögensverwaltung kräftig. Der Jahresgewinn stieg um 24,4 Prozent auf 240 Millionen Franken. 24.01.2022, 08.12 Uhr

2021 erzielte die Migros Bank einen satten Gewinn. (Symbolbild) Keystone

Die Migros Bank hat auch 2021 ihr Kerngeschäft weiter ausgebaut. Bei den Kundeneinlagen resultierte ein Plus von 9,4 Prozent, die Kundenausleihungen stiegen um 6,7 Prozent. Über alle Geschäftssparten konnte die Bank den Ertrag um 14 Prozent auf 652 Millionen Franken steigern, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Diese Zahl wäre nach Angaben der Migros Bank noch besser ausgefallen, hätte die Bank nicht freiwillig Retrozessionen auf Migros Bank Fonds in der Höhe von 60 Millionen Franken an rund 37'000 Kundinnen und Kunden ausbezahlt. Der Jahresgewinn belief sich 2021 auf 240 Millionen Franken – ein Plus von 24,4 Prozent.

Entsprechend zufrieden zeigte sich die Konzernspitze: «Die Zahlen zeigen, dass es uns zunehmend gelingt, unsere Privat- und Unternehmenskunden von der gesamten Dienstleistungspalette zu überzeugen», wird Migros-Chef Manuel Kunzelmann in der Mitteilung zitiert.

Erfreulich entwickelte sich auch das Anlagegeschäft. Der Bank flossen 686 Millionen Franken an Neugeldern zu. Der Wert sämtlicher Wertschriften, die Kunden in Depots hielten, stieg um 20 Prozent auf 16,8 Milliarden Franken. Weiter wuchs das Handelsgeschäft ebenfalls kräftig – um rund einen Viertel. (rwa)