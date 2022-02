Trotz schwächerem vierten Quartal: UBS meldet Gewinnwachstum

Jahreszahlen «Besser aufgestellt denn je»: UBS-Chef Hamers präsentiert erneut Gewinn und grosses Selbstbewusstsein Die UBS verzeichnet im letzten Quartal 2021 wegen Rückstellungen einen Rückgang beim Gewinn. Dennoch konnte die Grossbank das Ergebnis des Vorjahres insgesamt deutlich übertreffen. Und UBS-Chef Ralph Hamers sagt sogar: «Wir stehen erst am Anfang.» Alice Guldimann 01.02.2022, 07.34 Uhr

Die UBS kann erneut auf ein insgesamt erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Die Grossbank vermeldete am Dienstag einen Vorsteuergewinn von 9,48 Milliarden Dollar. Verglichen mit dem Vorjahr entspricht das einer Steigerung von 16 Prozent. Den Reingewinn steigerte das Unternehmen um 14 Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar. Die Globale Vermögensverwaltung der Bank verzeichnete 2021 Neugelder von 107 Milliarden, die verwalteten Vermögen stiegen auf insgesamt 4,6 Billionen Dollar.

Die Grossbank musste im vierten Quartal Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Steuerstreit in Frankreich vornehmen. Doch UBS-Chef Ralph Hamers ist höchst zufrieden. Keystone

Etwas getrübt wurden die Ergebnisse durch Rückstellungen in der Höhe von 740 Millionen Dollar im vierten Quartal, welche die Bank im Zusammenhang mit dem Steuerstreit in Frankreich vorgenommen hat. Das letzte Jahresviertel fiel deshalb mit einem Reingewinn von rund 1,35 Milliarden Dollar 18 Prozent schwächer aus als im Vorjahr. Ohne die Rückstellung wäre der Vorsteuergewinn um 24 Prozent angestiegen, heisst es in der Mitteilung.

Weiter starker Fokus auf Digitalisierung

Die UBS sei «besser aufgestellt denn je», lässt CEO Ralph Hamers in seinem Statement zum Jahresergebnis verlauten. Das zweite Jahr in Folge habe das Unternehmen seien Ziele erreicht und dabei die Kostendisziplin gewahrt. «Wir stehen erst am Anfang von dem, was wir erreichen können», so Hamers. Die UBS will weiter wachsen, beginnend in den USA, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Erst letzte Woche hatte die Bank den Kauf der digitalen Vermögensverwalterin Wealthfront in den Vereinigten Staaten bekannt gegeben.

«Wir passen unsere Modelle im Bereich der Kundenbetreuung an, um stärker digitalisierte und skalierbare Beratung sowie individuelle Lösungen anbieten zu können», führt Ralph Hamers aus. Im Zuge der Digitalisierungsstrategie hat die UBS zudem beschlossen, auch zukünftig rund 10 Prozent des Ertrags in Technologie zu investieren. Um das Wachstum zu finanzieren, will die Grossbank bis 2023 eine Milliarde Dollar einsparen. «Dazu werden wir unsere Strukturen verschlanken, unsere Präsenz optimieren, aus bestimmten Märkten aussteigen sowie unsere Arbeitsweise vereinfachen und agiler gestalten.»

Finanzziele nach oben angepasst

Angesichts der gesteigerten operativen Performance der letzten beiden Jahre hat die Grossbank ihre Finanzziele angepasst. So strebt die Bank ein Wachstum beim Nettoneugeldzufluss von 5 Prozent an. Der Vorsteuergewinn in der Globalen Vermögensverwaltung soll um 10 bis 15 Prozent ansteigen. Am Geschäftserfolg des vergangenen Jahres sollen auch die Aktionäre teilhaben. Die UBS schlägt laut Mitteilung eine Dividende von 0,5 Dollar pro Aktie vor. 2020 waren es 0,37 Dollar.

2021 hatte für die UBS bereits sehr gut begonnen. Im ersten Halbjahr erwirtschaftete die Grossbank einen Reingewinn von 3,8 Milliarden Dollar – 35 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2020. Der Geschäftsertrag erhöhte sich um 15 Prozent. Einzig der Zahlungsausfall des US-Hedgefonds Archegos konnte das Ergebnis leicht trüben. CEO Ralph Hamers hat im letzten Jahr zudem rigorose Sparmassnahmen umgesetzt: Die UBS hat 44 von 239 Niederlassungen geschlossen - vor allem Kleinst- und Kleinfilialen.