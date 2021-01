jahreszahlen Trotz Krise: UBS verbucht Reingewinn von 6,6 Milliarden Dollar Trotz Weltwirtschaftskrise machte die Grossbank UBS 2020 gute Geschäfte. Der Reingewinn beträgt 6,6 Milliarden Dollar und liegt damit 54 Prozent über dem Wert des Vorjahres. 26.01.2021, 07.00 Uhr

Konnte ihren Reingewinn im Krisenjahr 2020 mehr als verdoppeln: Grossbank UBS. (Symbolbild) Keystone

(wap) Die UBS hat im Krisenjahr 2020 einen Reingewinn von 6,6 Milliarden Dollar gemacht. Gegenüber dem Vorjahr 2019 bedeute dies ein Plus von 54 Prozent, teilte die Bank am Dienstag mit. Die Rendite auf das harte Kernkapital beträgt demnach 17,6 Prozent. Das Aufwand-Ertrags-Verhältnis sei mit 73 Prozent das tiefste seit 2006, so die Mitteilung. Damit seien alle Finanzziele erreicht oder übertroffen worden, so die Bank.