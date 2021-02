Jobverlust Globus verkauft die Restaurants – es kommt zu Entlassungen Die Restaurants in den Globus-Warenhäusern werden künftig von Partnerfirmen betrieben. Dadurch fallen bei Globus 50 Arbeitsplätze weg. Es gibt einen Sozialplan. 26.02.2021, 12.44 Uhr

Nach Filialschliessungen und Verkäufen stösst Globus nun auch die Restaurants ab. (Symbolbild) Keystone

(wap) Die Gastronomie in den Globus-Warenhäusern soll künftig von lokalen Gastroanbietern übernommen werden, heisst es bei Globus auf eine Anfrage von CH Media. Damit werde der Lokalkolorit bewahrt. Bei Globus fallen dadurch weniger als 50 Arbeitsplätze weg. «Globus setzt alles daran, Entlassungen zu vermeiden und die betroffenen Mitarbeitenden an die neuen lokalen Betreiber zu vermitteln», heisst es in der Stellungnahme.